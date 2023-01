Die Kryptobörse FTX rauschte vor Wochen unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit in die Pleite, seither suchen Anleger und Gläubiger nach Milliarden, die verschwunden sind. Auch Kollege Kai Lange hat nach den Geldern gefahndet. Ergebnis: Allein fünf Milliarden Dollar hatte FTX-Gründer Sam Bankman-Fried über seinen Hedgefonds Alameda in Start-ups investiert. Und zwar in Gebieten durchaus abseits des Finanz-Mainstream. Eines der größten Investments etwa führt in die Steppe von Kasachstan, so Lange. Zu zwei deutschen Gründern.