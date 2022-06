Atos in Not: Beim IT-Konzern Atos läuft es nicht rund. Zwei Gewinnwarnungen schockten in der Vergangenheit bereits die Investoren, der Aktienkurs befindet sich seit Monaten auf Talfahrt. Um wieder in die Spur zu kommen, werden im Management Möglichkeiten einer Neuausrichtung des Unternehmens diskutiert. Dass es dabei allerdings offenbar erhebliche Meinungsverschiedenheiten gibt, wurde nun deutlich: Firmenchef Rodolphe Belmer wird Atos bereits nach nur wenigen Monaten im Amt wieder verlassen. Der Aktie versetzte die Nachricht einen weiteren Schlag.