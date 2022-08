Waren auch Sie in diesem Sommer von dem Chaos an den deutschen Flughäfen betroffen? Meine Familie und ich jedenfalls können wie so viele eine ganz besondere Urlaubsgeschichte erzählen: Flug gestrichen, umgebucht, dann endloses Warten beim Check-in und der Sicherheitskontrolle – aber immerhin unsere Koffer kamen am gleichen Ziel an wie wir. Und im Vergleich zu vielen anderen ist unsere Erfahrung sicher noch harmlos.