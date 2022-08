Das Silicon Valley in Kalifornien ist die Geburtsstätte einiger der bedeutendsten und erfolgreichsten Tech-Unternehmen unserer Zeit. Doch Eric Benhamou sagt: "Das ist der schlechteste Ort, um ein Unternehmen zu gründen. Wenn es irgendwie geht, gründe nicht dort." Benhamou ist nicht irgendjemand in der Tech-Branche. Der gebürtige Algerier, der in Frankreich aufwuchs, brachte es vor vielen Jahren bis an die Spitze des US-Netzwerkausrüsters 3Com, der inzwischen zu HP gehört. Seit knapp 20 Jahren betätigt sich Benhamou nun schon als Investor und steckt Geld in Tech-Start-ups. Warum er dabei vor allem auf Neugründungen von Immigranten setzt, und was er gegen das Silicon Valley hat, obwohl sein eigenes Investmentunternehmen ebenfalls dort sitzt, hat er unserem Kollegen Mark Böschen in einem ausführlichen Interview verraten .