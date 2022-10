Skandalchronik: McKinsey ist die Elitemarke des globalen Consultings – ein Synonym für teure, aber brillante Analysen, höchste Professionalität und Integrität. Die in Wirtschaft und Politik wie keine andere Institution vernetzte Beratertruppe steht allerdings auch für einige kritikwürdige Managementideen: Kurzfristiges Shareholder-Value-Denken, die Vergütungsexplosion für Top-Manager, radikales Offshoring oder der bedingungslose Aufbruch nach China gehören dazu. In ihrem Anfang Oktober in den USA veröffentlichten Buch geben die beiden preisgekrönten Investigativreporter der "New York Times", Walt Bogdanich und Michael Forsythe, der Diskussion um teils fragwürdige Methoden und die übergroße Macht der Meckies neuen Auftrieb. Das "Schwarzbuch McKinsey" erscheint am kommenden Samstag auch auf Deutsch, erweitert um ein Kapitel über die Aktivitäten der Consultants in der Deutschland AG und in Regierungskreisen. Mein Kollege Christian Schütte hat das Buch gelesen und rezensiert. Mit seiner Begründung lege ich Ihnen die Lektüre hier wärmstens ans Herz: Der wachsende, kaum durchschaubare und kontrollierbare Einfluss von McKinsey in Wirtschaft und Staat ist ein Fakt, der politisch zu diskutieren ist.