Bei der Inflation deutet sich weiterhin leichte Entspannung an: So teilte das EU-Statistikamt heute mit, dass die Preissteigerung im Euro-Raum im Januar 8,5 Prozent betrug . Im Monat zuvor waren es noch 9,2 Prozent. Auch nach dem Rückgang ist die Inflationsrate allerdings sehr hoch. Bedenklich stimmt zudem, dass die Kerninflationsrate ohne schwankungsanfällige Produkte weiterhin auf einem Höchststand verharrt.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall steht seit Wochen im Fokus: Der Krieg in der Ukraine kurbelt die Geschäfte an, nach dem Abgang von Linde aus dem Dax gilt Rheinmetall als Favorit für die Nachfolge. Heute schnürte der Konzern die Finanzierung für eine geplante Übernahme in Spanien: Rheinmetall will den Munitionshersteller Expal kaufen und platzierte dafür eine Wandelanleihe im Volumen von einer Milliarde Euro. Die Aktionäre reagierten nicht erfreut.