Ein erfolgreicher Sanierer: Einmal jährlich beruft das manager magazin herausragende Persönlichkeiten, die sich um die Zukunft der deutschen Wirtschaft und das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland verdient gemacht haben, in die Hall of Fame der deutschen Wirtschaft. In diesem Jahr wurde neben dem Heizmilliardär Martin Viessmann auch der ehemalige Airbus-Chef Tom Enders mit für seine Leistungen geehrt. Er habe mit geradezu verbotenem Denken und viel Wagemut einen Luftfahrtchampion geschaffen, schreibt Kollege Michael Machatschke in seinem Porträt über Enders – ein "Jahrhundertwerk". Wie er zu dieser Auffassung gelangt, erfahren Sie hier .