Warum der Crash an der Nasdaq nicht mit dem Platzen der Dotcom-Blase vergleichbar ist: Der rasante Kurssturz der Technologie-Aktien in den USA erinnert an den Dotcom-Crash des Jahres 2000, als die Wachstumswerte an der Nasdaq und am deutschen Neuen Markt ins Bodenlose stürzten. Doch wo vor 22 Jahren noch viel heiße Luft war, stehen heute Milliardengewinne: Viele Techriesen wie Apple, Meta oder Amazon sind heute hochprofitabel. Zwar fehlt inzwischen das billige Geld der Notenbanken als Kurstreiber, doch viele profitable Tech-Werte sind immer noch einen zweiten Blick wert. Mein Kollege Christoph Rottwilm zeigt in einer großen Übersicht, wie sich die Bewertungen der Tech-Stars verändert haben.