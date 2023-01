Liebe Leserin, lieber Leser,

der Spezialgasehersteller Linde ist das wertvollste börsennotierte Unternehmen in Deutschland, mit weitem Abstand vor dem Software-Hersteller SAP und dem Elektronikriesen Siemens. Dennoch hört man kaum etwas von dem stillen Champion, der vor knapp 150 Jahren in Wiesbaden gegründet wurde. Und wenn die Linde-Aktionäre am Mittwoch dem geplanten Abschied aus dem Dax zustimmen, wird sich der Traditionskonzern Linde bald vollends aus Deutschland verflüchtigen.

Ein Abschied Lindes wäre ein weiterer Schlag für den Finanzstandort Deutschland, der im Vergleich zu den Börsen in New York, London oder Tokio kaum eine Rolle spielt. Erst Anfang der Woche hatte eine Studie des ZEW gezeigt, dass Deutschland als Standort für Unternehmen nur noch wenig attraktiv ist. Nun droht auch die erste deutsche Börsenliga ihren Spitzenreiter zu verlieren. Steuerlich hat Linde längst seinen Sitz im irischen Dublin, operativ geführt wird der deutsche Champion aus den USA heraus – und künftig soll der Konzern nur noch im US-Index S&P 500 gelistet sein.

Den Rückzug orchestriert hat Wolfgang Reitzle. Der ehemalige Linde-Aufsichtsratschef hat keine Zeit für Sentimentalitäten, schreiben meine Kollegen Eva Buchhorn und Christoph Rottwilm: Für Reitzle zählt ausschließlich der Shareholder Value, der Wert für Aktionäre. Reitzle fädelte 2018 die Fusion zwischen Linde und dem US-Konkurrenten Praxair ein, die in Wirklichkeit eine Übernahme Lindes durch das US-Unternehmen war. Linde wurde zum größten Gasehersteller der Welt und schrittweise zu einem durch und durch amerikanischen Unternehmen. Auch deshalb hat sich Linde seit der Fusion besser entwickelt als der Dax, und auch deshalb kommen die meisten Linde-Aktionäre heute aus den USA. Statt nun lautstark einen Ausverkauf zu beklagen, sollten Investoren, Gesetzgeber und Topmanager ganz unsentimental prüfen, wie sie den Finanz- und Unternehmensstandort Deutschland wieder stärken können. Dann hätte der schleichende Abschied des ehemals deutschen Champions Linde doch noch eine positive Seite.