Mit dem Thema Cloud-Computing beginnen wir auch unseren Nachrichtenblock: Das US-Unternehmen Salesforce gehört softwareseitig ebenfalls zu den Akteuren in diesem Geschäft. Weil die Kundschaft jedoch weniger investiert als noch zu Pandemiezeiten, hat die Aktie einiges an Wert verloren – und stellt für den aktivistischen Investor Paul Singer offenbar eine reizvolle Gelegenheit dar. Mit seinem Hedgefonds Elliott hat Singer ein milliardenschweres Aktienpaket von Salesforce erworben. Wie immer heißt das: Es wird wohl Ärger geben.

Es bewegt sich allmählich etwas in Sachen Geschlechterausgleich auf der Führungsebene. Schon am Wochenende wurde bekannt, das im vergangenen Jahr erstmals mehr Frauen in Dax-Vorstände berufen wurden als Männer. Der Frauenanteil stieg dadurch von 19 auf 22,7 Prozent. Der Duft- und Aromahersteller Symrise sorgt dafür, dass die Quote noch weiter steigt: Er erweitert seinen Vorstand um Stephanie Coßmann, wie Kollegin Eva Buchhorn erfahren hat. Die M&A-erfahrene Juristin soll demnach neben dem Personalressort auch den Bereich Recht übernehmen . Jetzt gibt es im Dax nur noch drei Konzerne, in deren Vorständen ausschließlich Männer sitzen.