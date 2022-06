Jerome Powell kann derzeit eigentlich nur verlieren: Erhöht der Chef der US-Notenbank Fed die Zinsen nur zaghaft, läuft ihm die Inflation davon, die schon jetzt an den Einkommen von Amerikas Bürgern nagt. Erhöht er die Zinsen kräftig und in rascher Folge, wird die US-Wirtschaft wahrscheinlich in eine Rezession stürzen .

Bei der Wahl zwischen zwei Übeln hat sich Powell für das vermeintlich kleinere entschieden. Mit der XL-Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gestern Abend hat die US-Notenbank klargestellt, dass sie die Inflation entschlossen bekämpfen will – und dabei auch einen wirtschaftlichen Abschwung in Kauf nimmt. Die eigene Glaubwürdigkeit ist für die Federal Reserve das höchste Gut. Denn nur wenn Währungshüter konsequent handeln, können sie die Inflationserwartungen der Bürger langfristig senken.

Für die Börsen bedeutet dies zunächst Verluste in Milliardenhöhe. Der deutsche Leitindex Dax und der US-Index Dow Jones haben seit Jahresbeginn jeweils rund 16 Prozent an Wert verloren. Beim Tech-Index Nasdaq 100 betragen die Verluste sogar 30 Prozent. Doch die US-Notenbank hat nicht die Aufgabe, die Börsenkurse zu stützen. Sie ist den Zielen Preisstabilität und Vollbeschäftigung verpflichtet und nicht auf den Applaus der Wall Street angewiesen. Die Fed erhöht nun den Preis des Geldes im Eiltempo, um die Inflation in den USA bis Jahresende unter die Marke von 5 Prozent zu drücken. Dies ist ein kleiner Trost für Geldanleger, die derzeit auf tiefrote Vorzeichen blicken. Es ist das kleinere von zwei Übeln.