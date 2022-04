Angst vor Lockdown auch in Peking: Der Corona-Lockdown in der Millionenmetropole Shanghai sorgt seit Wochen für beunruhigende Szenen: Menschen in Quarantäne, die in ihren Wohnungen tagelang auf Nahrungsmittel und Medikamente warten. Bürger, die unter allen Umständen vermeiden wollen, in eines der großen Quarantäne-Sammellager gebracht zu werden. Nun wächst auch in Chinas Hauptstadt Peking die Angst vor einem Lockdown: Wegen einiger Dutzend Corona-Fälle wurden am Montag bereits 3,5 Millionen Menschen zum Corona-Massentest beordert. Aus Angst vor ähnlichen Zuständen wie in Shanghai kaufen die Menschen in Peking bereits die Supermärkte leer. Einzelne Bezirke wurden bereits mit Zäunen abgeriegelt.