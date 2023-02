Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Phänomen, das viele erfolgreiche Menschen eint, ist, dass sie nicht aufhören, nicht loslassen können. Da macht der Multimilliardär Klaus-Michael Kühne keine Ausnahme. Kühne geht auf die 86 zu und hat eigentlich alles erreicht. Die Geschäfte seiner wichtigsten Unternehmen und Beteiligungen, der Spedition Kühne + Nagel mit Sitz in der Schweiz sowie der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd, florieren und spülten ihm zuletzt Milliarden an Dividenden aufs Konto. Sein Vermögen bewegt sich inzwischen im zweistelligen Milliardenbereich, Platz sechs auf der mm-Liste der reichsten Deutschen. Sogar der Einstieg bei der Lufthansa wurde vorerst zum Erfolg: Kühne baute einen Anteil von 17,5 Prozent an der Airline auf, nachdem die Corona-Pandemie den Aktienkurs in die Tiefe gedrückt hatte. Inzwischen erfreut er sich an üppigen Kursgewinnen.