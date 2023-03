Ola Källenius (53) präsentierte als Mercedes-Chef zuletzt Rekordergebnisse. Doch die Elektromobilität bleibt teuer, der Wettbewerb hart, also: "jetzt nicht nachlassen" und "keine Pause". Es sei entscheidend, "dass wir finanziell genauso ambitioniert sind wie technologisch". Die Kosten müssen weiter runter, das macht der Vorstand den Führungskräften in einem Brief deutlich; er liegt manager magazin vor. Meine Kollegen Margret Hucko und Michael Freitag berichten exklusiv, was Kostenkiller Källenius verlangt .