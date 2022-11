Der Kampf um das Erbe des im vergangenen Jahr verstorbenen Heinz Hermann Thiele entwickelt sich in genau diese Richtung. Mit einem Vermögen von damals geschätzten 17 Milliarden Euro, bestehend aus Anteilen am Industriekonzern Knorr-Bremse, dem Bahntechnikhersteller Vossloh sowie einem Immobilienportfolio im Milliardenwert, gehörte Thiele zu den reichsten Menschen hierzulande. Erbinnen dieses Geldbergs sind Thieles Tochter Julia Thiele-Schürhoff sowie seine Witwe Nadia Thiele. Vor allem die ehemalige Gattin des Patriarchen scheint mit der Art, wie sich die Dinge entwickeln, höchst unzufrieden. Sie stößt sich am Testamentsvollstrecker, dem früheren Thiele-Vertrauten Robin Brühmüller, einem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater aus München. Genauer: an dessen Honorarvorstellungen. Bis zu 300 Millionen Euro könnte Brühmüller am Ende auf seine Rechnung schreiben, berichten die Kollegen Michael Freitag, Dietmar Palan und Katharina Slodczyk in ihrem Inside-Report über die Erbschlacht . Um das zu verhindern, hat Nadia Thiele inzwischen bereits Anzeige erstattet, Ermittler rückten bei Brühmüller zu einer Razzia an.