Darbende Wirtschaft: Die Weltwirtschaft erholt sich angesichts des andauernden Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation nach Vorhersagen des Internationalen Währungsfonds nur sehr langsam und befinde sich "in einer äußerst unsicheren Situation". In seiner am Dienstag vorgestellten Konjunkturprognose senkte der IWF seine weltweiten Annahmen: Das globale Wachstum werde sich im Vergleich zu 2022 (3,4 Prozent) in diesem Jahr auf 2,8 Prozent verlangsamen. In Deutschland dürfte die Wirtschaft in diesem Jahr sogar um 0,1 Prozent schrumpfen.