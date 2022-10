About You verkündet Sparmaßnahmen: Online-Modehändler wie About You gehören zu den ersten Unternehmen, die die gedämpfte Konsumlaune zu spüren bekommen. So ist es wenig verwunderlich, dass der von Tarek Müller mitgegründete Händler für das zweite Geschäftsquartal einen geringeren Umsatz und einen höheren Verlust ausweisen muss. Die Hamburger wollen nun mit Einsparungen gegensteuern.