Tatjana Kiel organisierte einst die Boxkämpfe der Klitschko-Brüder. Heute ist Vitali Klitschko Bürgermeister von Kiew und kämpft gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Wladimir gegen die russischen Angreifer. Für Kiel Anlass genug, die Klitschkos auch beim wichtigsten Kampf ihres Lebens zu unterstützen: Mit ihrer Initiative "We are all Ucrainians" sorgt Kiel dafür, dass regelmäßig tonnenweise Hilfsgüter per Bahn in die Ukraine rollen und dabei helfen, die Not der Menschen dort zu lindern.

Kiel hält nicht nur täglich Kontakt zu den Klitschkos in Kiew. Als Geschäftsführerin des Coaching-Unternehmens Klitschko Ventures ist sie auch bestens in Deutschland vernetzt: Wladimir Klitschko gründete das Unternehmen, um sein Wissen in puncto Willenskraft und Motivation an Unternehmen weiterzugeben. Daraus entstand ein Kundennetzwerk mit mehr als 100 Firmen, das Kiel jetzt für Spenden und für die Organisation von Hilfsleistungen nutzt. Sie ist eine der Strippenzieherinnen der deutschen Ukraine-Hilfe. Zu den aktiven Unterstützern ihres Netzwerks zählen auch die Güterverkehrschefin der Deutschen Bahn, Sigrid Nikutta, sowie Raoul Rossmann, Sohn des Drogerie-Königs Dirk Rossmann. Allein in der ersten Kriegswoche haben Kiel und ihre Helfer mehr als 200 Tonnen Hilfsgüter auf den Weg gebracht. Wir stellen Ihnen die Chefaktivistin der Klitschko-Brüder vor.