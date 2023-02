Liebe Leserin, lieber Leser,

Klaus-Michael Kühne (85) hat in seinem Leben sehr viel erreicht. Das vom Vater ererbte Transport-Unternehmen Kühne + Nagel baute er zu einem Logistiker von Weltrang aus, später rettete er die Reederei Hapag-Lloyd vor dem Ausverkauf ins Ausland. Mit einem Vermögen von geschätzt rund 24 Milliarden Euro steht er aktuell an Rang 6 unserer Liste der reichsten Deutschen . Ein echter Selfmademan, der auch in hohem Alter noch mit Leidenschaft und Mut angreift, wenn er Chancen sieht – wie zuletzt beispielsweise 2022 mit seinem Einstieg bei der Lufthansa. Deren CEO Carsten Spohr darf sich seither genauestens beobachtet fühlen. Meinen Kollegen Michael Freitag und Michael Machatschke gewährte der gebürtige Hamburger jetzt ein ausführliches Interview. Gewohnt pointiert und entspannt schilderte er seine Zukunftspläne, insbesondere für das Weiterleben seiner Unternehmensgruppe nach dem eigenen Tod. Seine größte Niederlage gestand der Tycoon unumwunden ein: Es ist sein wenig erfolgreiches Engagement beim Hamburger Sportverein (HSV). "Ich sage es ganz offen: Insgesamt war es ein Flop."