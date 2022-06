Turbulenzen am Finanzmarkt: Ein massiver Einbruch der Aktienmärkte, wilde Anstiege am Anleihemarkt, dazu Notenbanken mit historischen Eingriffen – der Juni war turbulent wie lange nicht für die Börsen der Welt. Wie geht es weiter? Worauf müssen sich Investoren einstellen? Unsere Kollegen vom britischen Economist wagen in ihrer aktuellen Ausgabe einen Blick in die nahe Zukunft. Eins ist sicher: Dank rasender Inflation und steigender Zinsen stehen uns harte Zeiten ins Haus. Die komplette Analyse finden Sie heute auch bei uns.