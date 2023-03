Wer hat in Zeiten hoher Inflation noch Spaß am Einkaufen? Klar, keiner. Und wer leidet besonders, wenn keiner Spaß am Einkaufen hat? Klar, Klarna. Der Zahlungsabwickler aus Schweden, im Vorjahr noch wertvollstes Start-up Europas, hat einen beispiellosen Absturz hinter sich. Eben war Klarna noch das Symbol der digitalen Disruption. Nach Massenentlassungen, Bewertungscrash und Rekordverlust steht die Firma heute als Beispiel für die Übertreibungen des Tech-Booms. Die große Frage ist nun: Bekommt Gründer und CEO Sebastian Siemiatkowski noch einmal die Kurve?

Im Kern wickelt das 2005 gegründete Unternehmen für Händler Zahlungen ab. So vermittelt Klarna etwa Kurzfristkredite an Konsumenten nach dem Modell "buy now, pay later". Die Älteren unter uns kennen das als Ratenkredit, der schon im Otto-Katalog feilgeboten wurde. Doch bei Klarna ist das natürlich alles schicker und smoother. Siemiatkowski muss nun irgendwie profitabel werden und bis zum nächsten Aufschwung über die Runden kommen. Und nebenbei muss er Klarna neu ausrichten – mit Girokonten und Kreditkarte stößt er bereits ins Bankgeschäft vor. Zum Gesicht des Aufbruchs soll als Werbefigur ausgerechnet Paris Hilton werden, die samt Chihuahua Diamond Baby auch schon den Kryptohandel verklärt hat. Ob das Comeback des ehemaligen Super-Start-ups gelingen kann, hat meine Kollegin Katharina Slodczyk in einem Inside-Bericht für Sie ausgelotet. Es ist Europas größte Fintechwette.