Entlassungen und Kosteneinsparungen – das waren in den vergangenen Jahren Fremdwörter in der Welt junger, neu gegründeter Techfirmen. Solche Start-ups schossen weltweit wie Pilze aus dem Boden und wurden von Investoren mit dem nötigen Wachstumskapital nur so überschüttet. Doch das ist inzwischen Vergangenheit. In den vergangenen Monaten sind nicht nur die Aktienkurse der Technologiefirmen an der US-Tech-Börse Nasdaq eingebrochen. Auch den Jungfirmen, deren Anteile noch nicht öffentlich gehandelt werden, weht inzwischen ein eisiger Wind ins Gesicht.