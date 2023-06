Not in der IT-Branche: Moderne Technologie und künstliche Intelligenz dürften in einigen Jahren tausende Jobs überflüssig machen. Bevor es aber soweit ist, hadert die IT-Branche selbst mit einem Mangel an Fachkräften. Fast 68.000 offene Stellen können derzeit in der deutschen IT-Branche nicht besetzt werden – das sind so viele wie noch nie zuvor. Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft gefährdet dies den Ausbau der digitalen Infrastruktur.