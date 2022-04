Stefan Wintels ist ein Top-Banker der etwas anderen Art. Wenn Kollegen mit ihrem neuen Porsche prahlen, spricht Wintels über seine private Stiftung. In Frankfurt verzichtet er oft auf das Auto und fährt emissionsfrei mit dem Hollandrad. Nun muss der Banker mit dem Hang zur Weltverbesserung zeigen, was er in der Praxis draufhat: Seit Ende 2021 steht Wintels an der Spitze der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - mit 547 Milliarden Euro Bilanzsumme die drittgrößte Bank Deutschlands.

Die KfW ist eine Institution aus den Anfängen der Bundesrepublik. Sie ist ein Produkt des Marshallplans. Mit günstigen Krediten half sie dem zerbombten Land auf die Beine und legte die Grundlage für das Wirtschaftswunder. Nun wollen Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck die KfW zu einem ihrer wichtigsten Werkzeuge machen. Umbau der deutschen Industrie, so lautet ihr Arbeitsauftrag. Milliardenschwere Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung soll die KfW stemmen. Dafür braucht sie einen Milliardenetat und zusätzliche Geldquellen. Für den Ex-Investmentbanker Wintels ist das ein Heimspiel.

Seit dem Einmarsch Russlands ist das Projekt für den neuen KfW-Chef noch komplexer geworden. Allein das Hilfsprogramm für deutsche Unternehmen, die jetzt mit den Folgen der Russland-Sanktionen kämpfen, soll 100 Milliarden Euro umfassen. Unsere Kollegin Katharina Slodczyk beschreibt in einem Hintergrundbericht, wie Wintels die neuen Aufgaben meistern will - und ob er tatsächlich zum Geldesel der neuen deutschen Wunderbank werden kann.