Chaos an den Flughäfen: Bislang ist nur Nordrhein-Westfalen in die Sommerferien gestartet. Doch schon jetzt kommt es an den Flughäfen zu stundenlangen Wartezeiten, weil Arbeitskräfte beim Check-in und bei der Gepäckabfertigung fehlen. Die Bundesregierung will nun den Einsatz von Hilfskräften aus dem Ausland erleichtern. Arbeitsminister Hubertus Heil und Innenministerin Nancy Faeser bekräftigten, dass es schnelle Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse geben solle, aber keine Abstriche bei der Sicherheit. Zudem müssten die Hilfskräfte – gedacht sind vor allem an Helfer aus der Türkei – nach Tariflohn bezahlt werden.