Die Qatar Investment Authority (QIA) gehört heute mit einem Investmentvolumen von etwa 461 Milliarden Dollar zu den zehn größten Staatsfonds der Welt und ist ein gewichtiger Player am globalen Finanzmarkt. Aktien, Anleihen, Immobilien, Private Equity und vieles mehr – die Herrscher von Katar streuen ihre Mittel breit. Regionale Schwerpunkte liegen in Nordamerika und Europa. In Deutschland zählt ihr Staatsfonds zu den größten Investoren überhaupt, mit bedeutenden Beteiligungen an Volkswagen, Porsche, Siemens, der Deutschen Bank und verschiedenen anderen nationalen Größen. Der Pariser Fußball-Klub PSG, der Londoner Flughafen Heathrow sowie der Rohstoff-Konzern Glencore sind nur drei von vielen weiteren namhaften Beteiligungen rund um die Welt.