Kremlchef Wladimir Putin statuiert ein Exempel und dreht den EU-Staaten Polen und Bulgarien den Gashahn zu. Beide Länder sind der Forderung Russlands nicht nachgekommen, ihre Gasrechnungen in Rubel zu bezahlen. Direkte Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in Deutschland haben die Maßnahmen nicht, gleichwohl sind sie ein deutliches Warnsignal an andere Gasimportländer in der Europäischen Union. In Brüssel wird angesichts des Krieges in der Ukraine nach dem bereits beschlossenen Kohle-Embargo auch über einen Boykott von Öl und Gas aus Russland diskutiert.