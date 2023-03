Oliver Blume (54) steuert als CEO mit Porsche einen äußerst erfolgreichen und mit Volkswagen einen taumelnden Autohersteller. Volkswagen ist an der Börse weniger wert als die eigene Beteiligung an Porsche. Mehrere Marken schwächeln, bei der Software, beim Absatz, aber auch bei der Qualität. Meinen Kollegen Michael Freitag und Martin Noé hat Blume im Interview erläutert, wie er das Blatt wenden will .

Barbara Frenkel (59) ist bei Porsche als Einkaufschefin Teil von Blumes Vorstand. Doch nicht nur das: Sie ist die erste Frau überhaupt, die es in Zuffenhausen bis in den obersten Kreis geschafft hat. Was macht Frenkel aus? Mit meiner Kollegin Antonia Götsch hat sie im Podcast darüber gesprochen .