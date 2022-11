Industriestaaten sagen bei Weltklimakonferenz Milliardenhilfen zu: Bei der Weltklimakonferenz in Ägypten haben Deutschland und andere Industriestaaten gemeinsame Milliardenhilfen an Südafrika für die Abkehr von der Kohle zugesagt. Die von Deutschland, Großbritannien, Frankreich, der Europäischen Union und den USA geplanten Hilfen in Höhe von 8,5 Milliarden Euro sollen unter anderem für die Stilllegung von Kohlekraftwerken und die Förderung erneuerbarer Energien verwendet werden. "Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle", warnte UN-Generalsekretär António Guterres.

Razzia bei der UBS: Die Geldwäsche-Ermittlungen gegen den russischen Oligarchen und Putin-Vertrauten Alischer Usmanow betreffen nun auch die Schweizer Großbank UBS. Am Dienstag durchsuchten Ermittler Standorte der Großbank in Frankfurt am Main und in München. Es gebe jedoch keine Ermittlungen gegen die Bank selbst: Die Durchsuchung diene der Sicherstellung von Beweismitteln gegen Usmanow, teilte die Staatsanwaltschaft mit.