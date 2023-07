Kein Wunder also, dass Politik und Regulierer versuchen, die Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu erziehen. Einer, der mit dieser Aufgabe betraut ist, ist Emmanuel Faber. Der Franzose galt schon in seiner Zeit an der Spitze des Lebensmittelriesen Danone als grüner Revolutionär. Inzwischen leitet er das International Sustainability Standards Board (ISSB), dessen Ziel es ist, weltweit gültige Normen bei der Berichterstattung über Umwelt- und Klimarisiken zu setzen. Hat Faber Erfolg, dann erhalten Öffentlichkeit, Aktionäre und Aufseher irgendwann Einblick in standardisierte Nachhaltigkeitsberichte jeglicher Unternehmen weltweit. Ein Mann mit Mission also – und noch mit einem weiten Weg vor sich. Mein Kollege Dietmar Palan stellt Ihnen Emmanuel Faber vor, beschreibt dessen Arbeit und die Widerstände, auf die er dabei stößt: Wie der Ex-Danone-Chef den Wettstreit um grüne Bilanzstandards gewinnen will .