Patagonia-Gründer spendet Firma für den Umweltschutz: Der Gründer der US-Outdoormarke Patagonia, Yvon Chouinard, überträgt sein Unternehmen an gemeinnützige Stiftungen und will so beim Kampf gegen die Klimakrise helfen. Der Firmenwert von Patagonia wird derzeit auf rund 3 Milliarden Euro geschätzt. Alle Gewinne des Unternehmens, die nicht reinvestiert werden, sollen künftig für den Kampf gegen Erderwärmung und für Naturschutz verwendet werden.

Meilenstein am Kryptomarkt: Die nach Bitcoin zweitwichtigste Kryptowährung Ethereum hat am Donnerstag ihr lange angekündigtes Update vollzogen. Bei dem Update "The Merge" wurde die Ethereum-Blockchain mit einer weiteren Blockchain verbunden. Transaktionen sollen nun schneller und energiesparender ablaufen: Im Vergleich zur Bitcoin-Blockchain, die als Stromfresser berüchtigt ist, senkt Ether durch das Update den Stromverbrauch um 99 Prozent.