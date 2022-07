EU-Staaten einigen sich auf Gas-Notfallplan: Russland hat die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 erneut stark gedrosselt. Die EU stellen sich mit einem Notfallplan auf den Tag ein, an dem Russlands Präsident Putin den Hahn komplett zudreht. Von Anfang August bis Ende März sollen die EU-Staaten ihren Gasverbrauch freiwillig um 15 Prozent senken, so der Plan . Sollte Gas in einigen EU-Ländern sehr knapp werden, soll die EU auch die Möglichkeit haben, den Ländern verbindliche Sparvorgaben zu geben.

IWF senkt seine Wachstumsprognose: Die Weltwirtschaft wird wegen des Kriegs in der Ukraine und der weiterhin hohen Inflation langsamer wachsen als erwartet. Das geht aus der neuen Prognose des Internationalen Währungsfonds hervor. Das globale Wachstum werde in diesem Jahr nur noch 3,2 Prozent betragen, 0,4 Prozentpunkte weniger als noch im April angenommen. Für die Eurozone erwartet der IWF ein um 0,2 Prozentpunkte geringeres Wachstum von 2,6 Prozent.

Lufthansa streicht am Mittwoch fast alle Flüge: Das Chaos an deutschen Flughäfen wird sich am morgigen Mittwoch noch einmal verschärfen. Der Streik des Lufthansa-Bodenpersonals führt dazu, dass die Deutsche Lufthansa für diesen Tag mehr als 1000 Flüge gestrichen hat. Auch Verbindungen in die USA sind betroffen.