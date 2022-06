Spätestens seit die globalen Lieferketten unter Dauerstress stehen, will jeder in der Autobranche so produzieren wie Elon Musk. Einst boten Ford und dann Toyota die Blaupause für die Veränderung der Abläufe, nun ist der Elektroautobauer Tesla aus Kalifornien das Vorbild. Unsere Kollegen vom britischen "Economist" schildern detailliert, wie die Autobranche sich derzeit Tesla annähert. Der Prozess ist spät in Gang gekommen – doch er ist disruptiv. Was das alles für Tesla und für die deutschen Autobauer bedeutet, lesen Sie hier: Warum alle Tesla kopieren wollen.