In der heutigen Arbeitswelt hat jeder das Gefühl, sehr viel zu tun zu haben. Ein Meeting jagt das nächste, während zwischendrin noch dringend ein paar Mails beantwortet und Termine für die nächste Woche abgesprochen werden müssen. Hektik überall. Kein Wunder, denn viele Unternehmenskulturen verherrlichen "Busyness", also die ständige Geschäftigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dabei sind die Folgen für Firmen und ihre Beschäftigten erheblich: Produktivität und Effizienz nehmen ab, wenn Unternehmen Angestellte überlasten, ihre Aktivitäten übermäßig kontrollieren und Belohnungen vorrangig nach Länge der Arbeitszeit vergeben. Erschöpfte Mitarbeiter kündigen schneller, was Kosten verursacht. Warum so viele Unternehmen trotzdem immer noch besessen sind von dieser ständigen Geschäftigkeit und wie sich eine gesündere Firmenkultur etablieren lässt, erklärt Psychologe, Autor und Universitätsprofessor Adam Waytz in seinem "Plädoyer gegen Busyness". Die Analyse ist gleichzeitig Titelgeschichte des neuen Harvard Business managers – busy is the new stupid!