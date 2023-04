Der Boom ist vorbei, klar. Zuerst zog die Inflation an, dann das Zinsniveau. Zuletzt kippte auch der Trend bei den Preisen: Ende 2022 waren die Immobilienpreise in Deutschland erstmals seit rund zwölf Jahren rückläufig. Eine simple Marktwende ist das jedoch nicht. In den vergangenen Monaten hat sich im Handel mit Häusern und Wohnungen bundesweit ein regelrechter Stau gebildet – und der lässt sich sichtbar machen. Wir zeigen Ihnen den Beinahe-Stillstand mithilfe von Handelsdaten, die uns ImmoScout24, die wichtigste Plattform für den privaten Immobilienhandel hierzulande, eigens zur Verfügung gestellt hat. Zudem erläutert ImmoScout24-Geschäftsführerin Gesa Crockford das Geschehen und gibt einen Ausblick. Interessiert? Bitte sehr: So sieht ein Stau am Immobilienmarkt aus.