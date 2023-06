Wenn sich jemand mit dem deutschen Immobilienmarkt auskennt, dann wohl Susanne Eickermann-Riepe. Die Chefin des Expertenverbands RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) berät die Branche seit mehr als drei Jahrzehnten und führte unter anderem das deutsche Immobiliengeschäft des Beratungskonzerns PwC. Angesichts der prekären Lage am Immobilienmarkt also höchste Zeit für ein Gespräch, dachte sich mein Kollege Christan Schütte. Wovon hängt eine Korrektur ab, und wann werden die Preise wieder steigen?