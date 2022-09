Die IG Metall, mit zwei Millionen Mitgliedern Deutschlands größte Industriegewerkschaft, ist keine Interessenvertretung für Zaghafte. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann bleibt zum Auftakt der aktuellen Tarifrunde bei seiner Forderung von 8 Prozent mehr Lohn – auch wenn die deutsche Wirtschaftswelt derzeit orientierungslos durch die Energiekrise irrt. Angesichts der nun zweistelligen Inflation in Deutschland sieht Hofmann keinen Grund, die Linie zu ändern: Für ihn ist es das letzte Tarifgefecht, da er im Oktober nächsten Jahres seinen Platz räumt.

Die IG Metall hat eine Schlüsselrolle in Politik und Wirtschaft. Sie regelt die Löhne in rund 25.000 Metall- und Elektrobetrieben, den Herzkammern der deutschen Industrie. Über ihre Posten im Aufsichtsrat steuert sie den Wandel in vielen Großkonzernen mit. Sie bestimmt über das Wohl und Wehe vieler Vorstandschefs – sei es bei Volkswagen, Siemens, Mercedes oder Continental. Doch auch der IG Metall steht eine Revolution ins Haus.

Ausgangspunkt ist die Nachfolge für den scheidenden Chef: Sowohl Hofmanns Vorstandsvizin Christiane Benner als auch Bezirksleiter Roman Zitzelsberger aus Baden-Württemberg bringen sich für den Chefposten in Stellung. Erstmals könnte die Gewerkschaft dann von einer Doppelspitze angeführt werden. Ob eine Zweierspitze in der wohl mächtigsten Gewerkschaft der Welt funktionieren kann, hat unser Kollege Dietmar Student in einem Hintergrund-Report für Sie aufgeschrieben: IG Metall - wild entschlossen.