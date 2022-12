US-Großbank Goldman Sachs will bis zu 4000 Stellen streichen: Die US-Investmentbank Goldman Sachs bereitet sich auf ein raues Jahr 2023 vor. Bankchef David Solomon will nach Informationen der Finanzagentur Bloomberg bis zu 4000 der zuletzt 49.000 Jobs streichen. Goldman erwartet im neuen Jahr Gegenwind für die Wirtschaft durch eine schwächere Nachfrage sowie eine Rezession in vielen Teilen der Welt.