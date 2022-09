Zwar sank der Gaspreis zuletzt wieder. Ein Ende der Zuspitzung auf den Energiemärkten ist jedoch kaum in Sicht, wie auch Volkswirte meinen. Das Münchener Ifo-Institut etwa geht davon aus, dass die Preise demnächst noch stärker steigen als jetzt schon. Im Frühjahr 2023, so die Forscher heute in einer neuen Einschätzung, werde die Inflationsrate in Deutschland gar auf 11 Prozent steigen. Für die Gesamtkonjunktur drohen dadurch üble Folgen: Das Ifo-Institut erwartet 2022 nur noch ein Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent und im kommenden Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent. Im Klartext heißt das: "Wir gehen in eine Winter-Rezession", erklärt der Leiter der Ifo-Konjunkturforschung, Timo Wollmershäuser.