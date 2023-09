Wir bleiben in der Autobranche: Gregor Zetsche ist der Sohn von Ex- Daimler -Chef Dieter Zetsche , er hat zwar einen Managementposten bei Mercedes , stand aber immer im Schatten seines Vaters. Das will er offenbar ändern: Gregor Zetsche wechselt, wie Kollegin Margret Hucko berichtet , als neuer Chef für Konnektivität zu Volvo ins Ausland.

Die Folgen des Hochwassers in Slowenien erreichen auch die Produktion von Volkswagen in Deutschland: Wegen fehlender Bauteile schickt der Konzern seine Mitarbeiter im Stammwerk in Wolfsburg in Kurzarbeit. Auch im Werk in Emden kommt es durch Lieferengpässe zu Ausfällen.