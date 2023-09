Liebe Leserin, lieber Leser,

in München wird dieser Tage greifbar, wie sich die Machtverhältnisse in der Autoszene verschieben. Chinesische Hersteller sind bei der IAA mindestens so präsent wie die einheimischen, teils halten sie ihre Pressekonferenzen selbstbewusst in chinesischer Sprache ab. Auch VDA-Präsidentin Hildegard Müller (56) begrüßte bei einem Extrakongress artig auf Chinesisch – obschon im Publikum ähnlich viele deutsche wie chinesische Autobosse saßen.

Einige Eindrücke von der Messe haben wir am Montag in unserem Live-Blog geteilt. Sagen Sie uns gerne, ob Ihnen das Format gefallen hat! Was uns außerdem in München aufgefallen ist, lesen Sie heute in unserem Newsletter. Das sind die Themen der Woche: