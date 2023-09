Aktivistische Investoren haben Asien als Jagdgebiet entdeckt. Inzwischen gibt es dort sogar mehr Attacken als in Europa. Was reizt die streitbaren Hedgefonds an der fernöstlichen Region? Welche Erfolge erzielen sie dort? Und was heißt das für Anleger? Die Kollegen vom britischen "Economist" entschlüsseln das Geschehen .

Amazon ist nicht nur der weltgrößte Onlinehändler, es betreibt mit Amazon Prime Video inzwischen auch einen der größten Streamingdienste. Eine Kombination, die der Konzern zu Geld zu machen weiß: Drücken Nutzer während einer Serie auf Pause, so können sie mitunter per Klick rasch und unkompliziert Gegenstände aus dem Programm erwerben – die Halskette der Heldin etwa oder deren Kleid. Amazon gelingt damit, womit andere Streamingdienste zu kämpfen haben: kommerzieller Erfolg. Die Kollegen vom "Economist" lassen allerdings auch keinen Zweifel daran, was sie von den Inhalten der Serien halten: Amazon has Hollywood’s worst shows but its best business model .