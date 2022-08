Es war eine regelrechte Charme-Offensive, die Angela Titzrath, Chefin des Hamburger Hafenbetreibers HHLA, in Richtung Peking und Berlin sandte. Mit der größten chinesischen Reederei Cosco verbinde die HHLA eine fast 40-jährige Beziehung – und das Interesse der Chinesen an den Hamburgern ist immer noch taufrisch. So will sich Cosco mit 35 Prozent an dem Hamburger Containerterminal Tollerort beteiligen, der wiederum zur HHLA gehört. Der Einstieg werde langfristig Jobs und Beschäftigung im Hafen sichern, frohlockte Titzrath. Zumal Cosco in Aussicht gestellt habe, nach einem Einstieg den Hamburger Terminal als "preferred hub" bevorzugt mit seinen Schiffen anzulaufen.

Doch Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht den Flirt zwischen Hamburg und Peking weniger romantisch. Wie unser Kollege Michael Machatschke erfahren hat, wird das Bundeskabinett am kommenden Mittwoch den Einstieg des chinesischen Staatsunternehmens Cosco beim Hamburger Containerterminal untersagen. Habeck nutzt sein Vetorecht, weil er fürchtet, der Einstieg könne Abhängigkeiten von der autoritären Staatsführung in Peking schaffen. Damit setzt Berlin seine harte Linie gegenüber Peking fort: Bereits im April hatte die Bundesregierung den Verkauf des deutschen Mittelständlers Heyer Medical an die chinesische Oricare verboten. Im Jahr 2020 war bereits der Verkauf des deutschen Radarspezialisten IMST an den chinesischen Rüstungskonzern Casic am Veto Berlins gescheitert.

Für HHLA-Chefin Titzrath ist das Aus des Cosco-Deals ein herber Rückschlag. Der Hafen Hamburg ist gegenüber Häfen wie Rotterdam und Antwerpen zurückgefallen und hat Mühe, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. Was das Nein aus Berlin für den Hamburger Hafen langfristig bedeutet und welche Retourkutsche jetzt aus Peking kommen könnte, lesen Sie exklusiv bei manager-magazin.de.