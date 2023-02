Zalando streicht Hunderte Jobs: Der Online-Modehändler Zalando ist während der Corona-Pandemie kräftig gewachsen. Offenbar zu kräftig, so dass es nach Ansicht der beiden Co-CEOs "zu komplex" wurde. Nun wollen Robert Gentz und David Schneider einige hundert Stellen in der Verwaltung streichen , wie sie ihren "Zalandos" intern schrieben. Dies sei ein schwieriger, aber notwendiger Schritt. Zalando beschäftigt europaweit rund 17.000 Menschen – aber bezogen auf die Verwaltung geht es durchaus um eine Massenentlassung.

Ex-Infineon-Chef soll Telekom-Aufsichtsrat stärken: Telekom-Chef Tim Höttges (60) will die Deutsche Telekom zur "leading digital Telco", also zum führenden digitalen Telekomanbieter in Europa machen. Diesem Ziel wollte er durch einen Pakt mit der ehemaligen Digitalsupermacht Softbank näher kommen, mit Marcelo Claure sollte sogar ein schillernder Softbank-Vertreter in den Aufsichtsrat der Bonner einziehen. Doch Claure ist bei Softbank inzwischen Geschichte, und auch der Ruf der Japaner als Digital-Highflyer hat gelitten. Grund genug für die Telekom, sich nach einer weniger aufregenden, aber grundsoliden Lösung umzusehen: Nun soll Ex-Infineon-Chef Reinhard Ploss nach der Hauptversammlung im April in den Aufsichtsrat der Telekom einziehen, wie unsere Kollegin Mirjam Hecking recherchiert hat. Ploss bietet vielleicht weniger Glamour als Claure, hat ebefalls eine beeindruckende Tech-Expertise – und Erfahrung, wie man damit auch tatsächlich Geld verdient.