Rekordstau: Ganze viereinhalb Monate könnten deutsche Industriefirmen derzeit weiter arbeiten, ohne einen einzigen neuen Auftrag zu erhalten. Das hat das Ifo-Institut bei seiner Umfrage im April herausgefunden . So viele unerledigte Aufträge hatten die Unternehmen zuvor noch nie in ihren Auftragsbüchern. Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage und den gleichzeitigen Lieferengpässen kommen die Firmen mit ihrer Arbeit einfach nicht mehr hinterher.

Rekordpreis: Eine Tonne Weizen kostete am Montag an der Börse Euronext mit 435 Euro so viel wie nie zuvor. Der Preis hatte noch einmal zugelegt, nachdem Neu-Delhi am Wochenende wegen der extremen Hitze im Land ein Exportverbot für Weizen verkündet hatte. Indien ist der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt. Der Krieg in der Ukraine hatte bereits zur Verknappung des Getreides geführt und damit zu steigenden Preisen. Die G7-Staaten haben nun verschiedene Maßnahmen beschlossen, um einen weiteren Anstieg des Preises zu verhindern.