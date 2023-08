Liebe Leserin, lieber Leser,

viele Mobilitätskonzerne sind aus dem Rennen um das autonome Fahren ausgestiegen, nur einige wenige gehen all in. In San Francisco haben GM-Tochter Cruise und Google-Schwester Waymo nun die Freigabe, kommerzielle Taxidienste ohne Sicherheitsfahrer anzubieten.

Doch nach dem Jubel über die Erlaubnis blieb knapp ein Dutzend der Cruise-Fahrzeuge am vergangenen Wochenende erst einmal stehen. Ein Festival in der Stadt habe die Mobilfunkverbindung eingeschränkt, hieß es. Am Dienstag folgte der nächste Roboreinfall: Ein Cruise-Mobil blieb in nassem Beton stecken.

Fehler gehören auf dem Weg zum Durchbruch dazu. Zu sehr sollten sie sich aber besser nicht häufen.

Diese Themen haben uns ansonsten in dieser Woche besonders beschäftigt: