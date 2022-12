Was Sie von den Besten lernen können: Das manager magazin hat in diesem Jahr Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer und Commerzbank-Vize Bettina Orlopp als beste Manager Deutschlands ausgezeichnet. Beide gelten als analytisch, pragmatisch und hart, aber fair. Was andere Führungskräfte in diesen schwierigen Zeiten von ihnen lernen könne, erfahren Sie in einer neuen Folge unseres Podcasts "Das Thema".