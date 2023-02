Seit 20 Jahren sitzt SAP-Gründer und Softwarelegende Hasso Plattner an der Spitze des Aufsichtsrats seines Konzerns – mehr als genug, wie Kritiker schon seit einiger Zeit meinen. Bislang weigerte sich der 79-Jährige, für einen Nachfolger Platz zu machen. Doch nun ist es so weit: Zum Ende seiner aktuellen Amtszeit im Mai 2024 will Plattner seinen Posten an Punit Renjen abgeben. Renjen war bis Ende 2022 Global-CEO der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte. Am 11. Mai soll ihn die Hauptversammlung in den Aufsichtsrat wählen, berichtet meine Kollegin Christina Kyriasoglou. Ein Jahr später ist der Sprung an die Spitze geplant – und für Plattner der endgültige Abgang.