Selten waren die Chancen auf einen gut bezahlten neuen Job oder gar auf eine Spitzenposition so gut wie jetzt. Nach der Corona-Pandemie holen viele Unternehmen Besetzungen nach. Zudem haben immer mehr Firmen aufgrund des Fachkräftemangels Schwierigkeiten, Lücken zu füllen. Der Wettbewerb der Arbeitgeber um die besten Mitarbeiter ist im vollen Gang .

Außerdem sorgt der Generalumbau der Wirtschaft dafür, dass Unternehmen nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit vergleichsweise seltenen Profilen fahnden. Gesucht werden Menschen mit Expertise in Digitalem, in grüner Technologie, im Aufbau nachhaltiger und geostrategisch sicherer Lieferketten, Cybersicherheit – am allerliebsten in Gestalt von Frauen. Viele dieser Profile haben die Unternehmen nicht selbst ausgebildet. Jetzt muss schnell am Markt eingekauft werden.

Für Führungskräfte und solche, die es werden wollen, bedeutet das: Es ist einfacher denn je, einen neuen Job zu finden. Dafür müssen sie sich richtig vorbereiten. Unsere Kollegin Eva Buchhorn hat in ihrem Report die wichtigsten Praxistipps zusammengestellt : Was Sie tun müssen, um auf den Radar der Headhunter zu kommen, wie die richtige Ansprache im Beratermarkt läuft, wie die Besetzung von Top-Positionen funktioniert und wie Sie sich im Interview verhalten sollten, erfahren Sie auf manager-magazin.de.