LNG unter Dampf: Deutschland soll so schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas werden. Um die Versorgungslücke zu schließen, ruhen viele Hoffnungen auf dem Flüssiggas LNG (Liquefied Natural Gas), das bequem per Schiff aus fernen Ländern importiert werden soll. In Windeseile werden in Wilhelmshaven und Brunsbüttel zwei Terminals hochgezogen, die zum Jahreswechsel in Betrieb gehen sollen. Doch die Erwartungen an das Flüssiggas sind viel zu hoch, analysiert unser Kollege Helmut Reich.